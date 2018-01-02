У справі Ноздровської затвердили оперативну групу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У справі про загибель правозахисниці Ірини Ноздровської затверджена оперативна група. Про це заявив начальник управління поліції Київської області Дмитро Ценов, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС України.
За його словами, оперативники попередньо дослідили місце злочину та направили тіло загиблої на судово-медичну експертизу.
Наразі на місці події слідча група проводить додаткові заходи та слідчі дії.
Начальник управління поліції Київської області зазначив, що потерпіла не зверталася до правоохоронних органів із повідомленнями про те, що їй погрожують.
Сьогодні, 2 січня, під стінами ГУ поліції на вулиці Володимирській у столиці зібралася група активістів. Дмитро Ценов запропонував їм створити ініціативну групу, яка матиме можливість ознайомитися з ходом слідства.