В деле Майдана 9 новых подозрений, в частности Захарченко и Лебедеву

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“Сегодня прокуроры Офиса Генпрокурора и следователи ГБР сообщили об изменении подозрения и новые подозрения 9 членам организованной преступной группы бывшего Президента Украины, которые помогали ему остаться у власти, подавляя протесты на Майдане силой. В прошлую пятницу о новом подозрении также сообщено самому экс-президенту", - написала Венедиктова.

Детали

По ее словам, среди подозреваемых: бывшие министр внутренних дел, руководитель ГУМВД Украины в Киеве, их заместители, командир столичного полка милиции особого назначения “Беркут”, командующий внутренних войск МВД Украины, министр обороны Украины, глава Службы безопасности Украины и его заместитель.

“Ранее их уже привлекали к ответственности по 468 эпизодам событий на Майдане. Результат системной кропотливой работы - расследована причастность этих лиц уже к 1019 эпизодам. Речь о кровавых днях Революции Достоинства с 18 по 20 февраля 2014 года”, — отметила Венедиктова.

Генеральный прокурор сообщила, что члены организованной преступной группы во исполнение незаконного указания ее руководителя — на то время Президента Украины, привлекая подчиненных работников МВД, СБУ, военнослужащих ВСУ, совершили и организовали совершение ряда преступлений: превышение власти и правоохранителями служебных полномочий, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также террористического акта.

“Их целью было незаконное воспрепятствование акциям протеста в центре Киева, а результатом — массовые жертвы среди митингующих, в том числе, противоправное причинение смерти 67 лицам. Всего от таких действий подозреваемых пострадали 887 гражданских лиц и 132 работника правоохранительных органов”, — сообщила Венедиктова.

Она уверена, что события, к организации которых, по данным следствия, причастны подозреваемые, врезались в память многим украинцам своей циничной жестокостью:

— первая половина дня 18 февраля 2014 года — шествие к Верховной Раде в поддержку изменений в Конституцию, ограничивающие полномочия Президента. По данным следствия, действующий в то время Президент совместно с членами организованной группы организовали совершение теракта в отношении майдановцев. Их подчиненные пытались не пустить митингующих в правительственный квартал, применяя к ним физическую силу, резиновые дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также без официального приказа — огнестрельное оружие.

— Вторая половина дня 18 февраля к утру 19 февраля 2014 года — попытка силового разгона Майдана сотрудниками органов внутренних дел и Службы безопасности Украины, с привлечением сил и средств Вооруженных Сил Украины, под видом проведения антитеррористической операции и пожар в здании Федерации профсоюзов Украины, в результате проведения АТО.

— Расстрелы митингующих “черной ротой” киевского “Беркута” 20 февраля 2014 года на улице Институтской — совершены умышленные убийства 48 безоружных майдановцев и покушения на умышленное убийство 85 человек.

Дополнения

Беглому экс-президенту Виктору Януковичу сообщили о подозрении как главе организованной преступной группы. Ее участники подозреваются в преступлениях во время Революции Достоинства.