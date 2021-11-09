У справі Майдану 9 нових підозр, зокрема Захарченку та Лебедєву

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“Сьогодні прокурори Офісу Генпрокурора та слідчі ДБР повідомили про зміну підозр та нові підозри 9 членам організованої злочинної групи колишнього Президента України, які допомагали йому залишитись при владі, придушуючи протести на Майдані силою. Минулої п’ятниці про нову підозру також повідомлено самому експрезидентові”, — написала Венедіктова.

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За її словами, серед підозрюваних: колишні міністр внутрішніх справ, керівник ГУМВС України в Києві, їхні заступники, командир столичного полку міліції особливого призначення “Беркут”, командувач внутрішніх військ МВС України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України та його заступник.

“Раніше їх уже притягували до відповідальності за 468 епізодами подій на Майдані. Результат системної кропіткої роботи — розслідувано причетність цих осіб вже до 1019 епізодів. Мова про найкривавіші дні Революції Гідності з 18 по 20 лютого 2014 року”, — зазначила Венедіктова.

Генеральний прокурор повідомила, що члени організованої злочинної групи на виконання незаконної вказівки її керівника — на той час Президента України, залучивши підлеглих працівників МВС, СБУ, військовослужбовців ЗСУ, вчинили та організували вчинення низки злочинів: перевищення правоохоронцями влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту.

“Їх метою було незаконне перешкоджання акціям протесту у центрі Києва, а результатом — масові жертви серед мітингувальників, в тому числі, протиправне заподіяння смерті 67 особам. Всього від таких дій підозрюваних постраждали 887 цивільних осіб та 132 працівники правоохоронних органів”, — повідомила Венедіктова.

Вона впевнена, що події, до організації яких, за даними слідства, причетні підозрювані, врізались в пам’ять багатьом українцям своєю цинічною жорстокістю:

— перша половина дня 18 лютого 2014 року — хода до Верховної Ради на підтримку змін до Конституції, що обмежували повноваження Президента. За даними слідства, діючий на той час Президент спільно з членами організованої групи організували вчинення теракту стосовно майданівців. Їхні підлеглі намагались не пустити мітингувальників до урядового кварталу, застосовуючи до них фізичну силу, гумові кийки, сльозогінний газ і світлошумові гранати, а також без офіційного наказу — вогнепальну зброю.

— друга половина дня 18 лютого до ранку 19 лютого 2014 року — спроба силового розгону Майдану співробітниками органів внутрішніх справ та Служби безпеки України, із залученням сил та засобів Збройних Сил України, під виглядом проведення антитерористичної операції та пожежа у будівлі Федерації профспілок України, внаслідок проведення АТО.

— розстріли мітингувальників “чорною ротою” київського “Беркуту” 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській — вчинено умисні вбивства 48 беззбройних майданівців та замахи на умисне вбивство 85 осіб.

Доповнення

Експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу повідомили про підозру як очільнику організованої злочинної групи. Її учасники підозрюються у злочинах під час Революції Гідності.