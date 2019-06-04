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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 109740 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136612 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144286 просмотра

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В деле Лавриновича продолжили исследования письменных доказательств прокуроров

В деле Лавриновича продолжили исследования письменных доказательств прокуроров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июня. УНН. Подольский районный суд Киева во время рассмотрения уголовного производства бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича в деле возвращения к Конституции 1996 года, продолжил исследование письменных доказательств прокуроров. Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-службе Подольского районного суда Киева.

"Сейчас дело на стадии исследования доказательств прокуроров. Следующее заседание 3 июля", - сказали в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в декабре 2017 года Департамент спецрасследований ГПУ завершил досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-министра юстиции Александра Лавриновича о возвращении к Конституции 1996 года.

Лавринович сообщал, что по его обращению НАБУ начало уголовное производство, в котором фигурируют следователь, прокурор Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины и судья Печерского районного суда Киева, о привлечении его в качестве заведомо невиновного лица.

Напомним, 17 апреля 2018 года защита экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича вручила обвинительный акт по делу возвращения к Конституции 1996 года.

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