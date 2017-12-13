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ГПУ завершила досудове розслідування стосовно Лавриновича

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Генпрокуратурою звершено досудове розслідування стосовно колишнього міністра юстиції України. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ.

Департаментом спеціальних розслідувань завершене досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього міністра юстиції України у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 109 КК України, тобто у вчиненні спільно з іншими особами захоплення державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади в Україні – Верховної Ради України, зміни діючої Конституції України, що зокрема привело до розширення повноважень Президента України у незаконний спосіб.

"У зв’язку з цим 11.12.2017, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, у порядку ст. 290 КПК України здійснено повідомлення підозрюваному та його захисникам про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та надано доступ до матеріалів досудового розслідування", - повідомили у ГПУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ активізувала розслідування щодо суддів КСУ у справі "конституційного перевороту"

Після виконання вимог ст. 290 КПК України обвинувальний акт буде вручено колишньому міністру юстиції України та направлено до суду.

Як повідомляв УНН, 27 вересня, апеляційний суд Києва скасував рішення Печерського районного суду Києва про обрання екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у вересні 2017 року Генпрокуратура повідомила про підозру екс-президенту України Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу щодо повернення до Конституції 1996 року.

Нагадаємо, у жовтні 2010 року Конституційний суд скасував конституційну реформу 2004 року та повернув Основний закон в редакції 1996 року. Те рішення КС багато український юристів, а також експертів Ради Європи називають сумнівним, адже повноваження змінювати Конституцію має Верховна Рада.

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