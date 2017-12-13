ГПУ завершила досудебное расследование в отношении Лавриновича
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Генпрокуратурой совершено досудебное расследование в отношении бывшего министра юстиции Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Департамента специальных расследований ГПУ.
Департаментом специальных расследований завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего министра юстиции Украины в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 109 УК Украины, то есть в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконной, без решения единого органа законодательной власти в Украине - Верховной Рады Украины, изменения действующей Конституции Украины, что, в частности привело к расширению полномочий Президента Украины незаконным способом.
"В связи с этим 11.12.2017, признав собранные во время досудебного расследования доказательства достаточными для составления обвинительного акта, в порядке ст. 290 УПК Украины осуществлено сообщение подозреваемому и его защитникам о завершении досудебного расследования в уголовном производстве и предоставлен доступ к материалам досудебного расследования", - сообщили в ГПУ.
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После выполнения требований ст. 290 УПК Украины обвинительный акт будет вручен бывшему министру юстиции Украины и направлен в суд.
Как сообщал УНН, 27 сентября апелляционный суд Киева отменил решение Печерского районного суда Киева об избрании экс-министру юстиции Александру Лавриновичу меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в сентябре 2017 года Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу относительно возвращения к Конституции 1996 года.
Напомним, в октябре 2010 года Конституционный суд отменил конституционную реформу 2004 года и вернул Основной закон в редакции 1996 года. То решение КС много украинских юристов, а также экспертов Совета Европы называют сомнительным, ведь полномочия изменять Конституцию должна иметь Верховная Рада.