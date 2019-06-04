У справі Лавриновича продовжили дослідження письмових доказів прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Подільський районний суд Києва під час розгляду кримінального провадження колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича у справі повернення до Конституції 1996 року, продовжив дослідження письмових доказів прокурорів. Про це повідомили журналісту УНН в прес-службі Подільського районного суду Києва.
“Наразі справа на стадії дослідження доказів прокурорів. Наступне засідання 3 липня”, — сказали в прес-службі.
Як повідомляв УНН, У грудні 2017 року Департамент спецрозслідувань ГПУ завершив досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича стосовно повернення до Конституції 1996 року.
Лавринович повідомляв, що за його зверненням НАБУ розпочало кримінальне провадження, в якому фігурують слідчий, прокурор Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України та суддя Печерського районного суду Києва, стосовно притягнення його як завідомо невинної особи.
Нагадаємо, 17 квітня 2018 року захисту екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича вручили обвинувальний акт у справі повернення до Конституції 1996 року.