В деле главы госаудитслужбы о незаконном обогащении суд уже приобщил 3 тома
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Соломенским районным судом Киева 18 февраля был продлен срок добавления к судебному делу доказательств в уголовном производстве по обвинению председателя Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой в незаконном обогащении на сумму 9,94 млн грн и недостоверном декларировании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Прокурором САП в судебном заседании передано полистно еще один том материалов досудебного расследования, собранных детективами НАБУ.
Таким образом, судом приобщены 3 из 15 томов доказательств стороны обвинения.
Следующее заседание по делу назначено на 12:30 11 апреля 2019 года.
Напомним, обвинительный акт в указанном уголовном производстве Специализированной антикоррупционной прокуратурой направлено в суд 30 марта 2018 года.