У справі голови держаудитслужби про незаконне збагачення суд уже залучив 3 томи

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Солом’янським районним судом міста Києва 18 лютого було продовжено долучення до судової справи доказів у кримінальному провадженні про обвинувачення голови Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової у незаконному збагаченні на суму 9,94 млн гривень та недостовірному декларуванні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.