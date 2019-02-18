У справі голови держаудитслужби про незаконне збагачення суд уже залучив 3 томи

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Солом’янським районним судом міста Києва 18 лютого було продовжено долучення до судової справи доказів у кримінальному провадженні про обвинувачення голови Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової у незаконному збагаченні на суму 9,94 млн гривень та недостовірному декларуванні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Прокурором САП у судовому засіданні передано поаркушно ще один том матеріалів досудового розслідування, зібраних детективами НАБУ.

Таким чином, судом долучено 3 з 15 томів доказів сторони обвинувачення.

Наступне засідання у справі призначено на 12:30 11 квітня 2019 року.

Нагадаємо, обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою направлено до суду 30 березня 2018 року.

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