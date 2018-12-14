Дело в отношении председателя Госаудитслужбы перенесли аж на февраль
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению в незаконном обогащении председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой на 18 февраля 2019 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
По информации САП, сегодня суд приступил к исследованию доказательств в уголовном производстве. Прокурор на заседании предоставил суду для изучения 2 из 15 томов материалов дела.
Следующее судебное заседание по Гавриловой, добавили в прокуратуре, назначено на 12:30 18 февраля 2019 года.
Напомним, в январе 2018 года голове Госаудитслужбы Лидии Гавриловой сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 10 млн грн.
Впоследствии суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства.
2 апреля 2018 года САП направила в суд дело в отношении председателя Госаудитслужбы.