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Дело в отношении председателя Госаудитслужбы перенесли аж на февраль

Киев • УНН

 • 7841 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению в незаконном обогащении председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой на 18 февраля 2019 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Дело в отношении председателя Госаудитслужбы перенесли аж на февраль

По информации САП, сегодня суд приступил к исследованию доказательств в уголовном производстве. Прокурор на заседании предоставил суду для изучения 2 из 15 томов материалов дела.

Следующее судебное заседание по Гавриловой, добавили в прокуратуре, назначено на 12:30 18 февраля 2019 года.

Напомним, в январе 2018 года голове Госаудитслужбы Лидии Гавриловой сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 10 млн грн.

Впоследствии суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства.

2 апреля 2018 года САП направила в суд дело в отношении председателя Госаудитслужбы.

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