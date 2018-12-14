Справу щодо голови Держаудитслужби перенесли аж на лютий
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Солом’янський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням у незаконному збагаченні голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової на 18 лютого 2019 року, передає УНН з посиланням на повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.
За інформацією САП, сьогодні суд приступив до дослідження доказів у кримінальному провадженні. Прокурор на засіданні надав суду для вивчення 2 з 15 томів матеріалів справи.
Наступне судове засідання щодо Гаврилової, додали у прокуратурі, призначено на 12:30 18 лютого 2019 року.
Нагадаємо, у січні 2018 року голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 10 млн грн.
Згодом суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
2 квітня 2018 року САП спрямувала до суду справу щодо голови Держаудитслужби.