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Справу щодо голови Держаудитслужби перенесли аж на лютий

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Солом’янський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням у незаконному збагаченні голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової на 18 лютого 2019 року, передає УНН з посиланням на повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Справу щодо голови Держаудитслужби перенесли аж на лютий

За інформацією САП, сьогодні суд приступив до дослідження доказів у кримінальному провадженні. Прокурор на засіданні надав суду для вивчення 2 з 15 томів матеріалів справи.

Наступне судове засідання щодо Гаврилової, додали у прокуратурі, призначено на 12:30 18 лютого 2019 року.

Нагадаємо, у січні 2018 року голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 10 млн грн. 

Згодом суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. 

2 квітня 2018 року САП спрямувала до суду справу щодо голови Держаудитслужби

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