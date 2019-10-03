В деле Гандзюк сменили прокуроров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В уголовных процессах по убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк сменены прокуроры-процессуальные руководители. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"По результатам оперативного совещания в Генеральной прокуратуре о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве относительно причинения тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекших ее смерть, 30 сентября 2019 года изменена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в указанных производствах", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в настоящее время новосозданной группой прокуроров обновлен план досудебного расследования по этим уголовным производствам. Досудебное расследование в них продолжается.
Напомним, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
В начале июня этого года суд вынес приговор обвиняемым в убийстве общественной активистки из Херсона Екатерины Гандзюк.