У справі Гандзюк змінили прокурорів

$41.400.13
45.840.29
ukru
Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку
13:43 • 12538 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 28837 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 43372 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 94532 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 69468 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 61291 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 283714 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 174014 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 141689 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 142077 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.4м/с
38%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 57239 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 76198 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 71635 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 24959 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 40412 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 94575 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 283741 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 223881 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 338659 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 354845 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 5384 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 9948 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 8998 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 13873 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 76937 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

У справі Гандзюк змінили прокурорів

Київ • УНН

 • 9387 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У кримінальних провадженнях щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк змінено прокурорів-процесуальних керівників. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.

У справі Гандзюк змінили прокурорів

"За результатами оперативної наради в Генеральній прокуратурі про стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, що спричинили її смерть, 30 вересня 2019 року змінена група прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаних провадженнях", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що наразі новоствореною групою прокурорів оновлено план досудового розслідування у цих кримінальних провадженнях. Досудове розслідування у них триває.

Нагадаємо, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.

На початку червня цього року суд виніс вирок обвинуваченим у вбивстві громадської активістки з Херсона Катерини Гандзюк.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.31
Bitcoin
$81,899.00
S&P 500
$5,249.18
Tesla
$246.51
Газ TTF
$33.35
Золото
$3,246.80
Ethereum
$1,556.28