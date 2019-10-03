У справі Гандзюк змінили прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У кримінальних провадженнях щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк змінено прокурорів-процесуальних керівників. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.
"За результатами оперативної наради в Генеральній прокуратурі про стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, що спричинили її смерть, 30 вересня 2019 року змінена група прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаних провадженнях", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що наразі новоствореною групою прокурорів оновлено план досудового розслідування у цих кримінальних провадженнях. Досудове розслідування у них триває.
Нагадаємо, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.
На початку червня цього року суд виніс вирок обвинуваченим у вбивстві громадської активістки з Херсона Катерини Гандзюк.