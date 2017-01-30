В деле "Агрейна" суд открыл банковскую тайну компаний с кипрскими и панамскими корнями
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В рамках уголовного производства по факту мошенничества и присвоения средств в особо крупных размерах должностными лицами агрохолдинга "Агрейн" суд удовлетворил ходатайство правоохранительных органов и предоставил доступ к банковским счетам ряда компаний, передает УНН со ссылкой на решение суда.
В частности, речь идет о структурах, которым были переданы корпоративные права управления 19 украинских компаний холдинга.
По данным следствия, через эти структуры происходил вывод активов холдинга из-под контроля собственников.
Следствием, в частности, установлено, что в июне-сентябре 2016 года, корпоративные права 19 украинских компаний холдинга были несколько раз переоформлены на различные фирмы, некоторые из которых основаны или зарегистрированные на Кипре и в Панаме.
Так, суд предоставил правоохранителям временный доступ к 19 банковским счетам, к материалам кредитных дел компаний, а также к сведениям по IP-адресам, с которых осуществлялись операции по указанным счетам в системе "клиент-банк".
По данным издания " Бизнес ", согласно материалам следствия, к незаконным сделкам и рейдерскому захвату активов "Агрейна" с последующим их выводом на оффшоры Кипра и Панамы имеют отношение 12 должностных лиц холдинга под руководством главного организатора схем - Павла Овчаренко.
Как известно, у руководства "Агрейна" нашли более 60 кг золота , а также арестовали банковских сертификатов почти на 450 кг золота.