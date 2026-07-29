Правоохранители задержали мужчину, который зарезал врача во время прохождения ВВК в Киеве

Столичные правоохранители задержали мужчину, который нанес хирургу ножевые ранения в грудную клетку и руки во время прохождения ВВК. Следователи начали досудебное расследование, решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении, сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.

Сообщение о происшествии поступило в полицию Киева сегодня около 15:00. Предварительно установлено, что во время прохождения военно-врачебной комиссии 31-летний мужчина нанес хирургу ножевые ранения в грудную клетку и руки. Полицейские задержали нападавшего в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины - говорится в сообщении.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 п. 8 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

Напомним

В Подольском районе Киева мужчина, которого полиция доставила в территориальный центр комплектования и социальной поддержки за нарушение правил воинского учета, во время прохождения военно-врачебной комиссии нанес смертельные ножевые ранения врачу.