Правоохранители задержали мужчину, который зарезал врача во время прохождения ВВК в Киеве
Киев • УНН
В Киеве во время прохождения военно-врачебной комиссии 31-летний мужчина нанёс хирургу ножевые ранения в грудную клетку и руки. Полиция задержала нападавшего, начато расследование по статье об умышленном убийстве.
Столичные правоохранители задержали мужчину, который нанес хирургу ножевые ранения в грудную клетку и руки во время прохождения ВВК. Следователи начали досудебное расследование, решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении, сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.
Сообщение о происшествии поступило в полицию Киева сегодня около 15:00. Предварительно установлено, что во время прохождения военно-врачебной комиссии 31-летний мужчина нанес хирургу ножевые ранения в грудную клетку и руки. Полицейские задержали нападавшего в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины
Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 п. 8 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.
Напомним
В Подольском районе Киева мужчина, которого полиция доставила в территориальный центр комплектования и социальной поддержки за нарушение правил воинского учета, во время прохождения военно-врачебной комиссии нанес смертельные ножевые ранения врачу.