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У справі “Агрейну” суд відкрив банківську таємницю компаній з кіпрським та панамським корінням

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У рамках кримінального провадження за фактом шахрайства та привласнення коштів в особливо великих розмірах службовими особами агрохолдингу “Агрейн” суд задовольнив клопотання правоохоронців та надав доступ до банківських рахунків низки компаній, передає УНН із посиланням на рішення суду.

Зокрема, йдеться про структури, яким були передані корпоративні права управління 19 українських компаній холдингу.

За даними слідства, через ці структури відбувалося виведення активів холдингу з-під контролю власників.

Слідством, зокрема, встановлено, що в червні-вересні 2016 року, корпоративні права 19 українських компаній холдингу були декілька разів переоформлені на різні фірми, деякі з яких засновані або зареєстровані на Кіпрі та Панамі.

Так, суд надав правоохоронцям тимчасовий доступ до 19 банківських рахунків, до матеріалів кредитних справ компаній, а також до відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі “клієнт-банк”.

За даними видання “Бізнес”,згідно з матеріалами слідства, до незаконних оборудок та рейдерського захоплення активів “Агрейну” з подальшим їх виведенням на офшори Кіпру і Панами мають відношення 12 посадовців холдингу під керівництвом головного організатора схем — Павла Овчаренко.

Як відомо, у керівництва “Агрейну” знайшли більше 60 кг золота, а також арештували банківських сертифікатів на майже 450 кг золота.

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