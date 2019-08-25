В делах НАБУ ни одно оправдательное решение суда не вступило в силу - Сытник

"Дело еще ни одно не развалено, потому что ни одно решение не вступило в силу, ни один оправдательный приговор не вступил в силу. И это только первая инстанция", - сказал Сытник.

Директор НАБУ подчеркнул также важность создания Антикоррупционного суда. По его словам идея создания такого суда была в том, что судьи отбирались иностранными экспертами. Что все же правосудие будет отличаться от того, когда судьи руководствуются вовсе не законом, не доказательствами, а теми факторами, которые их окружают.

"Я не хотел бы говорить о коррумпированности судей, здесь нужно говорить еще и о незащищенности судей перед определенными процессами. Возвращаясь к делу Мартыненко - когда слушалась мера пресечения, в зале судебного заседания находилось 18 членов парламента и три действующих министры, которые осуществляли непосредственное давление на судью. В таких условиях действительно очень трудно осуществлять правосудие", - добавил он.

Напомним, в Сарненскому районном суде Ровенской области во вторник, 20 августа, состоялось очередное заседание по рассмотрению дела об "отдыхе" директора НАБУ Артема Сытника в декабре 2018 января 2019 лет.