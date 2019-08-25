У справах НАБУ жодне виправдувальний рішення суду не набрало чинності — Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У справах Національного антикорупційного бюро України жодне рішення не набрало чинності, жоден виправдувальний вирок не набрав чинності. Про це в ефірі Українського радіо заявив директор бюро Артем Ситник, передає УНН.
“Справа ще жодна не розвалена, тому що жодне рішення не набрало чинності, жоден виправдувальний вирок не набрав чинності. І це тільки перша інстанція”, — сказав Ситник.
Директор НАБУ наголосив також на важливості створення Антикорупційного суду. За його словами ідея створення такого суду була в тому, що судді відбиралися іноземними експертами. Що все ж таки правосуддя буде відрізнятися від того, коли судді керуються зовсім не законом, не доказами, а тими факторами, які їх оточують.
"Я не хотів би говорити про корумпованість суддів, тут потрібно говорити ще й про незахищеність суддів перед певними процесами. Повертаючись до справи Мартиненка — коли слухався запобіжний захід, у залі судового засідання перебувало 18 членів парламенту і три діючих міністри, які здійснювали безпосередній тиск на суддю. У таких умовах дійсно дуже важко здійснювати правосуддя", — додав він.
Нагадаємо, у Сарненському районному суді Рівненської області у вівторок, 20 серпня, відбулося чергове засідання по розгляду справи про “відпочинок” директора НАБУ Артема Ситника у грудні 2018-січні 2019 років.