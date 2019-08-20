Суд призначив призначив наступне засідання у справі про "відпочинок" Ситника на 5 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Сарненському районному суді Рівненської області у вівторок, 20 серпня, відбулося чергове засідання по розгляду справи про “відпочинок” директора НАБУ Артема Ситника у грудні 2018-січні 2019 років. Про це повідомила прессекретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Twitter, передає УНН.
“На засіданні Сарненського суду Рівненщини по розгляду адмінпротоколу, пов’язаного із корупцією, складеного на директора НАБУ Артема Ситника, було заслухано свідків сторони обвинувачення”, — зазначила вона у повідомленні.
Сарган також додала, що: “Суд задовольнив клопотання захисту і призначив наступне засідання на 12:00 5 вересня 2019 року”.
Як повідомляв УНН, вчора стало відомо, що суд має заслухати як свідків сторони обвинувачення, так і свідків сторони захисту. “Акцентую увагу, що судове засідання відкрите, зокрема і для ЗМІ”, — додала Лариса Сарган.
Вона також зазначила, що сам Ситник має бути присутнім у приміщенні Солом’янського райсуду м. Києва, щоб брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції із Сарненським судом.