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Завтра суд розгляне справу про "відпочинок" Ситника

Завтра суд розгляне справу про "відпочинок" Ситника

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Сарненському районному суді Рівненської області у вівторок, 20 серпня, відбудеться чергове засідання по розгляду справи про "відпочинок" директора НАБУ Артема Ситника у грудні 2018-січні 2019 років. Про це повідомила прессекретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.

"У вівторок, 20 серпня, о 9:00 у Сарненському суді Рівненщини відбудеться чергове засідання по розгляду адміністративного протоколу, пов’язаного з корупцією, складеного на директора НАБУ Артема Ситника через порушення ним обмежень при одержанні подарунків, а саме відпочинку на одній із мисливських баз у Рівненській області", - йдеться в повідомленні.

За її словами, завтра суд має заслухати як свідків сторони обвинувачення, так і свідків сторони захисту.

"Акцентую увагу, що судове засідання відкрите, зокрема і для ЗМІ", - додала Сарган.

Вона також зазначила, що сам Ситник має бути присутнім у приміщенні Солом’янського райсуду м. Києва, щоб брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції із Сарненським судом.

"Зазначу також, що в суботу у службовому кабінеті заступника Генерального прокурора було виявлено несанкціоновані прослуховуючі спецзасоби. На місце була викликана слідчо-оперативна група СБУ, яка зафіксувала даний факт.

Ми пов’язуємо це з тим, що саме цей заступник – Анжела Стрижевська – є керівником прокурора, який підтримує адмінпротокол по А.Ситнику", - заявила Сарган.

Вона пояснила, що для санкціонованого прослуховування кабінету одного з керівників ГПУ необхідний дозвіл або від заступника генпрокурора, або від самого генерального прокурора. Відповідно, у даному випадку мав би бути дозвіл від керівника САП — заступника генпрокурора.

"Натомість жоден із заступників ГПУ, Генпрокурор чи керівник САП таку "прослушку" не санкціонували. За фактом виявлення несанкціонованої "прослушки" в кабінеті заступника Генпрокурора СБУ було зареєстроване кримінальне провадження", - повідомила прессекретар генпрокурора.

Нагадаємо, справа щодо незадекларованого елітного відпочинку директора Національного антикорупційного агентства України Артема Ситника була направлена до суду 12 липня цього року.

Раніше УНН повідомляв, що Ситник "забув" вказати у своїй декларації дорогий відпочинок в елітному мисливському угідді.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

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