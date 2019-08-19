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Завтра суд рассмотрит дело об "отдыхе" Сытника

Завтра суд рассмотрит дело об "отдыхе" Сытника

Киев  •  УНН

 • 10022 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Сарненском районном суде Ровенской области во вторник, 20 августа, состоится очередное заседание по рассмотрению дела об "отдыхе" директора НАБУ Артема Сытника в декабре 2018 января 2019 годов. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook, передает УНН.

"Во вторник, 20 августа, в 9:00 в Сарненском суде Ровенской состоится очередное заседание по рассмотрению административного протокола, связанного с коррупцией, составленного на директора НАБУ Артема Сытника за нарушения им ограничений при получении подарков, а именно отдыха на одном из охотничьих баз в Ровенской области", - говорится в сообщении.

По ее словам, завтра суд должен заслушать в качестве свидетелей стороны обвинения, так и свидетелей стороны защиты.

"Акцентирую внимание, что судебное заседание открытое, в том числе и для СМИ", - добавила Сарган.

Она также отметила, что сам Сытник должен присутствовать в помещении Соломенского райсуда г. Киев, чтобы участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции с Сарненским судом.

"Отмечу также, что в субботу в служебном кабинете заместителя Генерального прокурора были обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт.

Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по А. Сытнику", - заявила Сарган.

Она пояснила, что для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ необходимо разрешение или от заместителя генпрокурора, или от самого генерального прокурора. Соответственно, в данном случае должно быть разрешение от руководителя САП - заместителя генпрокурора.

"Вместе с тем, ни один из заместителей ГПУ, генпрокурор или руководитель САП такую "прослушку" не санкционировали. По факту обнаружения несанкционированной "прослушки" в кабинете заместителя генпрокурора СБУ было зарегистрировано уголовное производство", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора.

Напомним, дело в отношении незадекларированного элитного отдыха директора Национального антикоррупционного агентства Украины Артема Сытника было направлено в суд 12 июля этого года.

Ранее УНН сообщал, что Сытник "забыл" указать в своей декларации дорогой отдых в элитном охотничьем угодье.

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