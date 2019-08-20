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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 55253 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124343 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134704 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124496 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127181 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129511 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153072 просмотра

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Суд назначил назначил следующее заседание по делу о "отдыхе" Сытника на 5 сентября

Суд назначил назначил следующее заседание по делу о "отдыхе" Сытника на 5 сентября

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. В Сарненскому районном суде Ровенской области во вторник, 20 августа, состоялось очередное заседание по рассмотрению дела о “отдыхе” директора НАБУ Артема Сытника в декабре 2018-январе 2019 годов. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Twitter, передает УНН.

“На заседании Сарненского суда Ровенской по рассмотрению админпротокола, связанного с коррупцией, составленного на директора НАБУ Артема Сытника, были заслушаны свидетелей стороны обвинения”, — отметила она в сообщении.

Сарган также добавила, что: “Суд удовлетворил ходатайство защиты и назначил следующее заседание на 12:00 5 сентября 2019 года”.

Как сообщал УНН, вчера стало известно, что суд должен заслушать в качестве свидетелей стороны обвинения, так и свидетелей стороны защиты. “Акцентирую внимание, что судебное заседание открытое, в том числе и для СМИ”, — добавила Лариса Сарган.

Она также отметила, что сам Сытник должен присутствовать в помещении Соломенского райсуда г. Киева, чтобы участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции с Сарненским судом.

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