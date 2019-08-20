Суд назначил назначил следующее заседание по делу о "отдыхе" Сытника на 5 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Сарненскому районном суде Ровенской области во вторник, 20 августа, состоялось очередное заседание по рассмотрению дела о “отдыхе” директора НАБУ Артема Сытника в декабре 2018-январе 2019 годов. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Twitter, передает УНН.
“На заседании Сарненского суда Ровенской по рассмотрению админпротокола, связанного с коррупцией, составленного на директора НАБУ Артема Сытника, были заслушаны свидетелей стороны обвинения”, — отметила она в сообщении.
Сарган также добавила, что: “Суд удовлетворил ходатайство защиты и назначил следующее заседание на 12:00 5 сентября 2019 года”.
Как сообщал УНН, вчера стало известно, что суд должен заслушать в качестве свидетелей стороны обвинения, так и свидетелей стороны защиты. “Акцентирую внимание, что судебное заседание открытое, в том числе и для СМИ”, — добавила Лариса Сарган.
Она также отметила, что сам Сытник должен присутствовать в помещении Соломенского райсуда г. Киева, чтобы участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции с Сарненским судом.