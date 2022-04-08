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В Соединенном Королевстве извинились за задержку виз для украинцев

Киев • УНН

 • 163320 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Патель извинилась за задержки получения виз для беженцев с Украины. Об этом она сказала в разговоре с ВВС, передает УНН.

В Соединенном Королевстве извинились за задержку виз для украинцев

Детали

Министр внутренних дел Прити Патель "с разочарованием" извинилась за задержки в визовой схеме для беженцев Украины.

В разговоре с журналистом ВВС она сказала, что лишь четверть украинцев, получивших визы, добрались до Великобритании.

Цитата

"Любая новая схема требует времени, любая новая визовая система требует времени", - сказала Патель.

Это уже второе извинение правительства на этой неделе, когда министр по делам беженцев лорд Харрингтон заявил парламенту, что выдано "недостаточно" виз.

Напомним

Большинство членов парламента Канады поддержали отмены визового режима с Украиной.

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