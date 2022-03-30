У парламенті Канади підтримали безвіз з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Більшість членів парламенту Канади підтримали скасування візового режиму з Україною. Про це йдеться у звіті Постійного комітету парламенту Канади, передає УНН.
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“Ми закликаємо уряд Канади запровадити безвізовий режим подорожей з України до Канади, в тому числі швидко видаючи електронний дозвіл на подорожі”, - йдеться в повідомленні.
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Крім цього, депутати рекомендують урядові “збільшити кількість персоналу, аби затримки у прийомі мігрантів не стали ще довшими через чинну гуманітарну кризу”.
Також в ухваленому документі уряд закликають “підтримати українців та інших жителів країни, що постраждали від конфлікту”.
“Ми засуджуємо неспровокований напад на Україну, наказ на який віддав президент росії володимир путін, що є явним порушенням міжнародного права”, - зазначається у звіті.
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