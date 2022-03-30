В парламенте Канады поддержали безвиз с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Большинство членов парламента Канады поддержали отмену визового режима с Украиной. Об этом говорится в отчете Постоянного комитета парламента Канады, передает УНН.
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“Мы призываем правительство Канады ввести безвизовый режим поездок из Украины в Канаду, в том числе быстро выдавая электронное разрешение на поездки”, - говорится в сообщении.
Детали
Кроме этого, депутаты рекомендуют правительству "увеличить количество персонала, чтобы задержки в приеме мигрантов не стали еще длиннее через действующую гуманитарный кризис”.
Также в принятом документе правительство призывают “поддержать украинцев и других жителей страны, пострадавших от конфликта”.
“Мы осуждаем неспровоцированное нападение на Украину, приказ на который отдал президент россии владимир путин, что является явным нарушением международного права”, - отмечается в отчете.
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