У Сполученому Королівстві вибачилися за затримку віз для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністр внутрішніх справ Сполученого Королівства Пріті Патель вибачилася за затримки отримання віз для біженців з України. Про це вона сказала у розмові з ВВС, передає УНН.
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Міністр внутрішніх справ Пріті Патель "з розчаруванням" вибачилася за затримки у візовій схемі для біженців України.
У розмові з журналістом ВВС вона сказала, що лише чверть українців, які отримали візи, дісталися до Великобританії.
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"Будь-яка нова схема потребує часу, будь-яка нова візова система потребує часу", - сказала Патель.
Це вже друге вибачення уряду цього тижня, коли міністр у справах біженців лорд Харрінгтон заявив парламенту, що видано "недостатньо" віз.
Нагадаємо
Більшість членів парламенту Канади підтримали скасування візового режиму з Україною.