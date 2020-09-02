У сотрудника Киевского апелляционного суда обнаружили COVID-19

"Сообщаем участников судебных заседаний и посетителей суда, что у одного из сотрудников Киевского апелляционного суда подтвержден диагноз COVID-19. Сейчас в помещении суда осуществляется усиленная дезинфекция помещения и принимаются все возможные противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Киевский апелляционный суд продолжает работать в штатном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры работникам и посетителям, чтобы обеспечивать доступ к правосудию.

"С целью обеспечения безопасности посетителей и работников Киевского апелляционного суда от распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции, просим воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают вашего обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений. Просим отнестись с пониманием к временным профилактическим мероприятиям и предлагаем вам воспользоваться возможностью представить свои заявления или другие обращения в суд через почтовый ящик, размещенный в холле суда, посредством почтовой связи, электронной почты, факса и т.д.", - указано в сообщении.

Напомним, у работника ОАСК подтвердили COVID-19.