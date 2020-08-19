У працівника ОАСК підтвердили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У працівника Окружного адміністративного суду Києва підтвердили діагноз COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.
"Звертаємо увагу учасників судових засідань та відвідувачів суду, що у працівника Окружного адміністративного суду міста Києва підтверджено діагноз COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що у зв’язку з цим, відповідно до розпорядження керівництва суду, тимчасово встановлено наступні карантинні обмеження:
▪️ припинено особистий прийом документів канцелярією суду, при цьому звернутись до суду з позовними заявами, клопотаннями та іншими документами можна за допомогою поштового зв’язку, підсистеми "Електронний суд" чи електронною поштою суду [email protected];
▪️ рекомендовано суддям ОАСК проводити судові засідання в режимі відеоконференції;
▪️ припинено проведення судових засідань для учасників судових процесів інших судів в режимі відеоконференції, окрім судових справ, які потребують термінового судового розгляду;
▪️ співробітникам служби судової охорони допускати до приміщень суду виключно учасників судових засідань у захисних масках та після вимірювання температури.
Нагадаємо, у п'ятьох співробітників Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду виявили COVID-19.