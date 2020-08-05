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У п'ятьох співробітників Апеляційної палати ВАКС виявили COVID-19

У п'ятьох співробітників Апеляційної палати ВАКС виявили COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. У п'ятьох співробітників Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду виявили COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.

"Станом на 5 серпня п’ятеро співробітників Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду повідомили, що тест на COVID-19 є позитивний", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що з метою убезпечення відвідувачів та працівників суду, недопущення розповсюдження хвороби та масового поширення вірусної інфекції, відвідувачі допускаються до будівлі суду виключно із дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

Також Апеляційна палата ВАКС повідомляла, що було знято з розгляду 14 справ, призначених до розгляду на 5 серпня, у зв’язку з перебуванням деяких суддів зі складу судових колегій на лікарняному.

Нагадаємо, у співробітника Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду перший тест на COVID-19 показав позитивний результат.

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