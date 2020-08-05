У пяти сотрудников Апелляционной палаты ВАКС обнаружили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. У пяти сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда обнаружили COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"По состоянию на 5 августа пятеро сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда сообщили, что тест на COVID-19 является положительным", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в целях обеспечения безопасности посетителей и работников суда, недопущения распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции, посетители допускаются в здание суда исключительно с соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.
Также Апелляционная палата ВАКС сообщала, что было снят с рассмотрения 14 дел, назначенных к рассмотрению на 5 августа, в связи с пребыванием некоторых судей из состава судебных коллегий на больничном.
Напомним, у сотрудника Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда первый тест на COVID-19 показал положительный результат.