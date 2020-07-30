У співробітника Апеляційної палати ВАКС зафіксовано перший позитивний тест на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У співробітника Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду перший тест на COVID-19 показав позитивний результат. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"У співробітника Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду перший тест на COVID-19 показав позитивний результат. Повторний аналіз поки не був проведений", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що проводиться тестування на COVID-19 контактних осіб, здійснюються дезінфікуючі і профілактичні заходи у суді.
"З метою убезпечення відвідувачів та працівників суду від розповсюдження хвороби та масового поширення вірусної інфекції, до приміщення суду допускаються тільки учасники судових проваджень", - зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду продовжує працювати в штатному режимі із дотриманням масочного режиму та щоденним вимірюванням температури працівникам та відвідувачам.
Нагадаємо, у працівника Антикорупційного суду зафіксували перший позитивний тест на COVID-19.