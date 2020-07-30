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У співробітника Апеляційної палати ВАКС зафіксовано перший позитивний тест на COVID-19

У співробітника Апеляційної палати ВАКС зафіксовано перший позитивний тест на COVID-19

Київ • УНН

 • 9851 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. У співробітника Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду перший тест на COVID-19 показав позитивний результат. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"У співробітника Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду перший тест на COVID-19 показав позитивний результат. Повторний аналіз поки не був проведений", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що проводиться тестування на COVID-19 контактних осіб, здійснюються дезінфікуючі і профілактичні заходи у суді.

"З метою убезпечення відвідувачів та працівників суду від розповсюдження хвороби та масового поширення вірусної інфекції, до приміщення суду допускаються тільки учасники судових проваджень", - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду продовжує працювати в штатному режимі із дотриманням масочного режиму та щоденним вимірюванням температури працівникам та відвідувачам.

Нагадаємо, у працівника Антикорупційного суду зафіксували перший позитивний тест на COVID-19.

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