У сотрудника Апелляционной палаты ВАКС зафиксирован первый положительный тест на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. У сотрудника Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда первый тест на COVID-19 показал положительный результат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"У сотрудника Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда первый тест на COVID-19 показал положительный результат. Повторный анализ пока не был проведен", - говорится в сообщении.
Сообщается, что проводится тестирование на COVID-19 контактных лиц, осуществляются дезинфицирующие и профилактические мероприятия в суде.
"С целью обеспечения безопасности посетителей и работников суда от распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции, в помещение суда допускаются только участники судебных разбирательств", - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда продолжает работать в штатном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры работникам и посетителям.
Напомним, у работника Антикоррупционного суда зафиксировали первый положительный тест на COVID-19.