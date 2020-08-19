У работника ОАСК подтвердили COVID-19

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86826 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102522 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127677 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107843 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128006 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101397 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102194 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104072 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101966 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
У работника ОАСК подтвердили COVID-19

У работника ОАСК подтвердили COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14682 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. У работника Окружного административного суда Киева подтвердили диагноз COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Обращаем внимание участников судебных заседаний и посетителей суда, что у работника Окружного административного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в связи с этим, согласно распоряжению руководства суда, временно установлены следующие карантинные ограничения:

▪️ прекращено личный прием документов канцелярией суда, при этом обратиться в суд с исковыми заявлениями, ходатайствами и другими документами можно посредством почтовой связи, подсистемой "Электронный суд" или по электронной почте суда [email protected];

▪️ рекомендуется судьям ОАСК проводить судебные заседания в режиме видеоконференции;

▪️ прекращено проведение судебных заседаний для участников судебных процессов других судов в режиме видеоконференции, кроме судебных дел, требующих срочного судебного разбирательства;

▪️ сотрудникам службы судебной охраны допускать в помещения суда исключительно участников судебных заседаний в защитных масках и после измерения температуры.

Напомним, у пяти сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда обнаружили COVID-19.

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