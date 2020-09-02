У співробітника Київського апеляційного суду виявили COVID-19

“Повідомляємо учасників судових засідань та відвідувачів суду, що у одного з працівників Київського апеляційного суду підтверджено діагноз COVID-19. Наразі у приміщенні суду здійснюється посилена дезінфекція приміщення та вживаються всі можливі протиепідемічні заходи”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Київський апеляційний суд продовжує працювати в штатному режимі із дотриманням маскового режиму та щоденним вимірюванням температури працівникам та відвідувачам, щоб забезпечувати доступ до правосуддя.

“З метою убезпечення відвідувачів та працівників Київського апеляційного суду від розповсюдження хвороби та масового поширення вірусної інфекції, просимо утриматись від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають вашої обов’язкової присутності, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень. Просимо поставитись з розумінням до тимчасових профілактичних заходів та пропонуємо вам скористатись можливістю подати свої заяви чи інші звернення до суду через поштову скриньку, розміщену у холі суду, за допомогою поштового зв’язку, електронної пошти, факсу тощо”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у працівника ОАСК підтвердили COVID-19.