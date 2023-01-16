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В Соледаре продолжаются бои - Маляр

Киев • УНН

 • 443945 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В Министерстве обороны призвали не распространять непроверенную и несанкционированную информацию о ситуации на фронте. Об этом говорится в сообщении заместителя министра обороны Анны Маляр, передает УНН.

В Соледаре продолжаются бои - Маляр

Цитата

“Относительно ситуации вокруг Соледара. Сейчас многие пытаются использовать высокий интерес к теме боев за Соледар и успеть заработать на ней популярность или деньги. Я напоминаю, что публичное обнародование информации о движении, перемещении, расположении наших войск вроде „взяли город под контроль, оставили город, находятся в такой-то части города, отошли с такой-то части в такую-то и т.д.“ является преступлением (ст. 114-2 УКУ), если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом или Минобороны, или другими уполномоченными государственными органами”, — отметила она.

Маляр добавила: если кто-то обнародует несанкционированно информацию о том, куда зашли наши войска, откуда переместились, где физически находятся — это работает на врага и вредит нашим защитникам.

Она напомнила, что обстановкой на фронте в полной мере владеют лишь — Верховный Главнокомандующий, Министр обороны, Главнокомандующий, Начальник Генерального Штаба.

“Остальные военные, владеют ею фрагментарно — в пределах собственной зоны ответственности. Гражданские — вообще не владеют, кроме уже названных Президента и Министра обороны. Следовательно, обнародовать информацию о движении, перемещении, местонахождении наших войск имеют право только указанные лица и специально уполномоченные лица Минобороны и Генштаба”, — отметила она.

Публичная информация всех остальных лиц неофициальная и не верифицирована Генштабом.

“Итак, что обнародовал Генштаб по Соледару сегодня? За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекамянское, Спирное, Белогоровка, Соль, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области. На Бахмутском направлении обстреляны позиции наших войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности это — Спирное, Красная Гора, Клещеевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба и Северное Донецкой области. Если простым языком — продолжаются бои. Все остальное — непроверенная информация, несанкционированная и без знания общей картины фронта (потому что это гос.тайна)”, — подчеркнула Маляр.

Кроме того, информация уполномоченными лицами обнародуется с учетом не только оперативной обстановки, а и наших военных планов.

“Гражданские лица не знают этих планов и поэтому не понимают контекст, в котором подают фрагменты информации, ставшие им известными. Чем наносят ущерб нашей обороне”, — сказала она.

Дополнение 

Жестокие бои за Соледар продолжаются, враг несет большие потери.

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