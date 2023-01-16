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У Соледарі тривають бої - Маляр

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. У Міністерстві оборони закликали не поширювати неперевірену й несанкціоновану інформацію про ситуацію на фронті. Про це йдеться в повідомленні заступниці міністра оборони Ганни Маляр, передає УНН.

У Соледарі тривають бої - Маляр

Цитата

“Щодо ситуації довкола Соледара. Зараз чимало людей намагаються використати високий інтерес до теми боїв за Соледар і встигнути заробити на ній популярність або гроші Я нагадую, що публічне оприлюднення інформації про рух, переміщення, розташування наших військ на кшталт „взяли місто під контроль, залишили місто, знаходяться у такій-то частині міста, відійшли з такої-то частини у таку тощо“ є злочином(ст. 114-2 ККУ), якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом або Міноборони, або іншими уповноваженими державними органами”, — зазначила вона.

Маляр додала: якщо хтось оприлюднює несанкціоновано інформацію про те, куди зайшли наші війська, звідки перемістились, де фізично знаходяться — це працює на ворога і шкодить нашим оборонцям.

Вона нагадала, що обстановкою на фронті в повній мірі володіють лише — Верховний Головнокомандувач, Міністр оборони, Головнокомандувач, Начальник Генерального Штабу.

“Інші військові, володіють нею фрагментарно — в межах власної зони відповідальності. Цивільні — взагалі не володіють, окрім вже названих Президента і Міністра оборони. Отже, оприлюднювати інформацію про рух, переміщення, місцезнаходження наших військ мають право лише зазначені особи та спеціально уповноважені особи Міноборони і Генштабу”, — зазначила вона.

Публічна інформація всіх інших осіб неофіційна і не верифікована Генштабом.

“Тож, що оприлюднив Генштаб по Соледару сьогодні? Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ і Мар’їнка Донецької області. На Бахмутському напрямку обстріляно позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це — Спірне, Красна Гора, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, Соледар, Бахмут, Дружба та Північне Донецької області. Якщо простою мовою — тривають бої. Все інше — неперевірена інформація, несанкціонована і без знання загальної картини фронту (бо це держ.таємниця)”, — наголосила Маляр.

Крім того, інформація уповноваженими особами оприлюднюється з урахуванням не лише оперативної обстановки, а й наших військових планів.

“Цивільні особи не знають цих планів і тому не розуміють контекст, в якому подають фрагменти інформації, що стали їм відомі.
Чим завдають шкоди нашій обороні”, — сказала вона.

Доповнення 

Жорстокі бої за Соледар тривають, ворог несе великі втрати.

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