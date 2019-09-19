В "Слуге народа" считают, что закон позволит обновить органы прокуратуры через год-два
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Принятие закона о реформе прокуратуры позволит обновить органы прокуратуры в течение года-двух. Об этом заявил народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Денис Монастырский в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
“Речь идет о минимум год — максимум два года — и изменения должны привести к обновлению органов прокуратуры. И это не только изменение фамилии генерального прокурора Луценко на Рябошапку, а об изменении подходов — к делам, которые были закрыты, и сейчас возобновляются Генеральным прокурором, подходов относительно требований к прокурорам”, — отметил Монастырский.
По его словам, принятие закона позволит новым людям зайти не только в местные прокуратуры, а в ГПУ, а также приведет к значительному сокращению штата ГПУ и областных прокуратур в связи с введением электронного документооборота и электронного производства.
В частности, закон предусматривает сокращение количества прокуроров до 10 тыс. человек из 15 тысяч работников прокуратуры в целом, что позволит, в том числе, увеличить зарплату прокурорам.
Напомним, Верховная Рада приняла проект закона 1032, которым внес изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры. Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов.