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У "Слузі народу" вважають, що закон дозволить оновити органи прокуратури за рік-два

У "Слузі народу" вважають, що закон дозволить оновити органи прокуратури за рік-два

Київ • УНН

 • 11009 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Ухвалення закону про реформу прокуратури дозволить оновити органи прокуратури протягом року-двох. Про це заявив народний депутат України від фракції “Слуга народу” Денис Монастирський в коментарі журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

“Мова йде про мінімум рік — максимум два роки — і зміни мають призвести до оновлення органів прокуратури. І це не тільки зміна прізвища генерального прокурора Луценко на Рябошапку, а про зміну підходів — до справ, які були закриті, і зараз поновлюються Генеральним прокурором, підходів щодо вимог до прокурорів”, — зазначив Монастирський.

За його словами, ухвалення закону дозволить новим людям зайти не тільки в місцеві прокуратури, а в ГПУ, а також призведе до значного скорочення штату ГПУ і обласних прокуратур у зв’язку із запровадженням електронного документообігу і електронного провадження.

Зокрема, закон передбачає скорочення кількості прокурорів до 10 тис. осіб із 15 тисяч працівників прокуратури в цілому, що дозволить, у тому числі, збільшити зарплату прокурорам.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила проект закону 1032, яким внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури. Відповідне рішення підтримали 259 народних депутатів.

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