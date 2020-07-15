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В "Слуге народа" выступили за отзыв законопроекта однопартийца Бужанского о языке

В "Слуге народа" выступили за отзыв законопроекта однопартийца Бужанского о языке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Законопроект народного депутата из "Слуги народа" Максима Бужанского, который предусматривает отсрочку перехода русскоязычных школ на обучение на украинском языке, должен быть отозванным. Такое мнение журналистам в среду высказала народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает корреспондент УНН.

"У нас есть статья 10 Конституции, где четко прописано, что государственным языком в Украине является украинский. Также там говорится о том, как должен защищаться и русский язык, и язык других нацменьшинств, которые есть в Украине", - напомнила она.

Депутат отметила, что в Украине нет закона о нацменьшинствах, а когда принимался закон об украинском языке, не было продумано, что для баланса нужно было бы принимать закон о языках нацменьшинств.

"И этим бы сняли все вопросы. Там были бы прописаны и функции, и как государство будет защищать (языки нацменьшинств - ред.). И то, что сейчас мы обсуждаем дискриминацию, должно было бы исключить", - считает Верещук.

По ее мнению, это привело к тому, что и Венецианская комиссия, и в отчете о правах человека ООН указывают на вероятную дискриминацию.

"Что русский язык как язык преподавания в школах Украины, которые должны перейти на украинский язык преподавания с 1 сентября 2020 года, является дискриминированной по отношению к другим языкам нацменьшинств, которые почему-то только через три года. Как мне объяснили тогда депутаты, а сегодня - просто активисты, для чего они это сделали: потому что нажала Венгрия, Комиссия Украина - НАТО и так далее. Они вынуждены были внести именно такую норму, а не другую", - рассказала Верещук.

Она также отметила, что обсуждала законопроект с его автором и своим коллегой Бужанским: "Он говорит, что, если у нас есть языки нацменьшинств, а русский язык является языком нацменьшинств, давайте одинаковый подход применим ко всем без исключения языкам нацменьшинств, чтобы нас не обвиняли, чтобы не политизировать этот процесс".

Однако, по ее словам, сейчас в Украине 15,2 тыс. школ, из которых только 125 учебных заведений с русскоязычным преподаванием.

"В процентном отношении это 0,8%. 4-мильонний Киев - 4 школы всего с русским языком преподавания", - говорит Верещук.

Она выразила мнение, что политики не должны манипулировать языковыми вопросами.

"Если этот законопроект был бы сейчас отозван, это был бы лучший выход", - резюмировала Верещук.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект народного депутата из "Слуги народа" Максима Бужанского о переходе русскоязычных школ на украинский язык обучения с 2023 года, а не с 2020-го, как это сейчас предусмотрено в законодательстве.

В то же время, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал Верховную Раду не поддерживать этот законопроект. По мнению языкового омбудсмена, документ предлагает "сорвать переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 года учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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