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У "Слузі народу" виступили за відкликання законопроекту однопартійця Бужанського про мову

У "Слузі народу" виступили за відкликання законопроекту однопартійця Бужанського про мову

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Законопроект народного депутата зі "Слуги народу" Максима Бужанського, який передбачає відтермінування переходу російськомовних шкіл на навчання українською мовою, має бути відкликаним. Таку думку журналістам у середу висловила народний депутат України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає кореспондент УНН.

"У нас є стаття 10 Конституції, де чітко прописано, що державною мовою в Україні є українська. Також там йдеться про те, як має захищатися і російська мова, і мова інших нацменшин, які є в Україні", – нагадала вона.

Депутатка зазначила, що в Україні немає закону про нацменшини, а коли приймався закон про українську мову, не було продумано, що для балансу потрібно було би приймати закон про мови нацменшин.

"І цим би зняли всі питання. Там були б прописані і функції, і як держава буде захищати (мови нацменшин - ред.). І те, що зараз ми обговорюємо дискримінацію, мало б виключити", – вважає Верещук.

На її думку, це призвело до того, що і Венеційська комісія, і в звіті про права людини ООН вказують на ймовірну дискримінацію.

"Що російська мова як мова викладання в школах України, які мають перейти на українську мову викладання з 1 вересня 2020 року, є дискримінованою по відношенню до інших мов нацменшин, які чомусь тільки через три роки. Як мені пояснили тоді депутати, а сьогодні – просто активісти, для чого вони це зробили: бо натиснула Угорщина, Комісія Україна – НАТО і так далі. Вони змушені були внести саме таку норму, а не іншу", – розповіла Верещук.

Вона також зазначила, що обговорювала законопроєкт з його автором і своїм колегою Бужанським: "Він каже, що якщо ми маємо мови нацменшин, а російська мова є мовою нацменшин, давайте однаковий підхід застосуємо до всіх без винятку мов нацменшин, аби нас не звинувачували, аби не політизувати цей процес".

Водночас, за її словами, зараз в Україні 15,2 тис. шкіл, з яких лише 125 навчальних закладів з російськомовним викладанням.

"У відсотковому відношенні це 0,8%. 4-мільонний Київ – 4 школи всього з російською мовою викладання", – каже Верещук.

Вона висловила думку, що політики не повинні маніпулювати мовними питаннями.

"Якщо цей законопроект було б зараз відкликано, це був би найкращий вихід", – резюмувала Верещук.

Нагадаємо, цього тижня Верховна Рада розгляне законопроект народного депутата зі "Слуги народу" Максима Бужанського щодо переходу російськомовних шкіл на українську мову навчання з 2023 року, а не з 2020-го, як це зараз передбачено в законодавстві. 

Водночас, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати цей законопроект. На думку мовного омбудсмена, документ пропонує "зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року".

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