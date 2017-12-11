В Службе занятости назвали самые популярные специальности
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Наибольшим спросом в Украине пользуются рабочие специальности, передает УНН со ссылкой на Государственную службу занятости.
"В течение 11 месяцев текущего года наибольшим спросом в Украине пользовались рабочие специальности. Работу для специалистов, работающих "руками" найти простое и заработную плату для таких вакансий пропорционально увеличивается от уровня квалификации специалиста", - говорится в сообщении.
Согласно данным Госслужбы занятости, по видам экономической деятельности, большинство вакансий насчитывается:
• на предприятиях перерабатывающей промышленности (23%);
• торговли и ремонта автотранспорта (16%);
• на транспорте (9%).
По профессиональным группам, наибольшим спросом работодателей наблюдается на квалифицированных рабочих с инструментом (22%), а также на рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (21%).
Также сообщается, что в течение года государственная служба занятости оперировала около 1 миллионом вакансий и сотрудничала с более 180 тысячами больших и малых работодателей. Весь этот период рынок труда Украины показывал положительную динамику.
"По сравнению с аналогичным периодом 2016 (11 месяцев) количество вакансий увеличилось на 11%. По состоянию на 11 декабря, по всей Украине более 104 тысяч свободных вакансий. Ежедневно мы трудоустраиваем более 3 тыс. человек", - отметил исполняющий обязанности председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.
Как уточнили в Госслужбе занятости, в течение года средний размер заработной платы в вакансиях составлял 4,6 тыс. грн (на соответствующую дату 2016 года - 2,9 тыс. грн). При этом заработная плата в Киеве и крупных городах значительно превышает средний показатель по Украине.
Напомним, в Украине в 2018 году ожидается рост реальной заработной платы на уровне 9,6%.