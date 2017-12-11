У Службі зайнятості назвали найпопулярніші спеціальності
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Найбільшим попитом в Україні користуються робітничі спеціальності, передає УНН з посиланням на Державну службу зайнятості.
“Протягом 11 місяців поточного року найбільшим попитом в Україні користувались робітничі спеціальності. Роботу для фахівців, які працюють "руками" знайти найпростіше і заробітна плата для таких вакансій пропорційно збільшується від рівня кваліфікації спеціаліста”, — йдеться у повідомленні.
Відповідно до даних Держслужби зайнятості, за видами економічної діяльності, більшість вакансій налічується:
• на підприємствах переробної промисловості (23%);
• торгівлі та ремонту автотранспорту (16%);
• на транспорті (9%).
За професійними групами, найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників з інструментом (22%), а також на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (21%).
Також повідомляється, що протягом року державна служба зайнятості оперувала близько 1 мільйоном вакансій та співпрацювала із понад 180 тисячами великих та малих роботодавців. Весь цей період ринок праці України показував позитивну динаміку.
“У порівнянні із аналогічним періодом 2016 року (11 місяців) кількість вакансій збільшилась на 11%. Станом на 11 грудня, по всій Україні більше 104 тисяч вільних вакансій. Щоденно ми працевлаштовуємо більше ніж 3 тис. людей”, — зазначив виконуючий обов’язки голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко.
Як уточнили у Держслужбі зайнятості, протягом року середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 4,6 тис. грн (на відповідну дату 2016 року — 2,9 тис. грн). При цьому заробітна плата у Києві та великих містах значно перевищує середній показник по Україні.
Нагадаємо, в Україні у 2018 році очікується зростання реальної заробітної плати на рівні 9,6%.