У "Слуги народа" спросят с ГП "Медзакупки", почему не закупаются тесты на COVID-19 украинского производства

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"Покупая украинские тесты, мы экономим наши бюджетные деньги, мы помогаем нашим ученым, мы даем возможность создания здесь новых рабочих мест и уплаты налогов. И гарантируем, что в Украине всегда будут тесты, украинцы всегда будут ими обеспечены. Минздрав (ГП "Медзакупки" - ред.) должны как можно быстрее начать закупку наших тест-систем. И мы обязательно направим к ним обращение по поводу того, почему не закупаются тесты отечественного производства", - заявил Устенко.

Детали

Парламентарий отмечает, что главная проблема лежит в плоскости приоритизации иностранного производителя, вместо поддержки украинского.

"По большому счету, во всей нашей экономике мы всегда отдавали приоритет какому-то условному западному инвестору, который создавал рабочие места там, за границей, – в Германии, Франции, Китае, ранее – в России. Они там развивали рабочие места, экономику, там платили налоги, становились сильнее. И конечно очень важно, чтобы Минздрав сегодня начал закупать наши отечественные тесты, потому что от этого будет выгода не только для нашего бюджета, но еще и плюс в экономику", - объясняет Устенко.

Народный депутат объясняет, что помимо оплаты всех налогов в пределах государства, закупка украинских ИФА-тестов на антиген поддержит украинскую науку и ученых, создаст для них рабочие места.

"Это возможность развивать наш научный потенциал, который у нас был огромный на момент 1991 года. Мы были страной технологически развитой, у которой были возможности, у которой была база для создания вакцин и передовые технологии. К большому сожалению, мы все это потеряли, не финансируя бюджетом наших товаропроизводителей, не помогая нашим ученым бюджетными деньгами", - резюмировал Устенко.