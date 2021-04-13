“Слуги народу” спитають з ДП “Медзакупівлі”, чому не закуповуються тести на COVID-19 українського виробництва

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“Купуючи українські тести, ми економимо наші бюджетні гроші, ми допомагаємо нашим вченим, ми даємо можливість створення тут нових робочих місць і сплати податків. І гарантуємо, що в Україні завжди будуть тести, українці завжди будуть ними забезпечені. МОЗ (ДП ”Медзакупівлі" - ред.) повинні якомога швидше почати закупівлю наших тест-систем. І ми обов’язково направимо до них звернення з приводу того, чому не закуповуються тести вітчизняного виробництва“, - заявив Устенко.

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Парламентар зазначає, що головна проблема лежить в площині пріоритизації іноземного виробника, замість підтримки українського.

“За великим рахунком, у всій нашій економіці ми завжди віддавали пріоритет якомусь умовному західному інвестору, який створював робочі місця там, за кордоном, — у Німеччині, Франції, Китаї, раніше — у Росії. Вони там розвивали робочі місця, економіку, там платили податки, ставали сильнішими. І звичайно дуже важливо, щоб МОЗ сьогодні почав закуповувати наші вітчизняні тести, тому що від цього буде вигода не тільки для нашого бюджету, але ще і плюс в економіку”, - пояснює Устенко.

Народний депутат пояснює, що крім оплати всіх податків в межах держави, закупівля українських ІФА-тестів на антиген підтримає українську науку і вчених, створить для них робочі місця.

“Це можливість розвивати наш науковий потенціал, який у нас був величезний на момент 1991 року. Ми були країною технологічно розвиненою, у якій були можливості, у якій була база для створення вакцин і передові технології. На превеликий жаль, ми все це втратили, не фінансуючи бюджетом наших товаровиробників, не допомагаючи нашим вченим бюджетними грошима”, - резюмував Устенко.