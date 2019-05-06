В Славянске разыскивают несовершеннолетнего сироту
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Славянске исчез несовершеннолетний сирота. По информации, которую УНН предоставили в правоохранительных органах, парень исчез еще в начале апреля.
17 летний парень, студент местного центра образования, ушел из общежития, в котором проживает, еще в начале апреля. Его местонахождение до сих пор неизвестно, на связь он не выходил.
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Полиция начала досудебное расследование. Проводятся мероприятия по установлению места пребывания несовершеннолетнего.
Как сообщал УНН, 5 мая в зоне проведения операции объединенных сил исчез украинский военный. Вероятно боец погиб.