В Славянске разыскивают несовершеннолетнего сироту

17 летний парень, студент местного центра образования, ушел из общежития, в котором проживает, еще в начале апреля. Его местонахождение до сих пор неизвестно, на связь он не выходил.



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Полиция начала досудебное расследование. Проводятся мероприятия по установлению места пребывания несовершеннолетнего.



Как сообщал УНН, 5 мая в зоне проведения операции объединенных сил исчез украинский военный. Вероятно боец погиб.



