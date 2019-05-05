В зоні проведення ООС зник український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В зоні проведення Операції об’єднаних сил зник український військовий. Ймовірно боєць загинув. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію 35 окрема бригада морської піхоти.
Подія сталася під час атаки з боку бойовиків.
"Днями під прикриттям туману, з метою здобуття більш вигідного для себе положення, противник намагався непомітно подолати смугу забезпечення навпроти наших позицій поблизу села Миколаївка.
Наші побратими, які в цей час несли бойове чергування на спостережному посту, вчасно помітили переміщення противника та відкрили по ворогу вогонь, примусивши його до відступу.
В цей час на допомогу морпіхам підійшла резервна група, яка почала переслідувати ворога. Для прикриття відступаючих диверсантів, противник розпочав обстріл нашої групи з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В ході бою один з наших воїнів зник", - повідомили у бригаді.
В районі негайно розпочала роботу група пошуку та евакуації. Водночас командування бригади морської піхоти звернулося до міжнародних спостерігачів щодо встановлення режиму припинення вогню на цій ділянці. Однак обстріли території продовжувались, а це завадило пошукам зниклого.
"Сьогодні стало відомо, що тіло українського військовослужбовця може знаходитись у морзі одного з міст на окупованій території", - повідомили у бригаді.
На даний час вживаються заходи щодо ідентифікації загиблої особи.