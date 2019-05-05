В зоне проведения ООС исчез украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В зоне проведения операции объединенных сил исчез украинский военный. Вероятно боец погиб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию 35 отдельной бригады морской пехоты.
Произошло это во время атаки со стороны боевиков.
"На днях под прикрытием тумана, с целью получения более выгодного для себя положения, противник пытался незаметно преодолеть полосу обеспечения напротив наших позиций вблизи села Николаевка.
Наши собратья, которые в это время несли боевое дежурство на наблюдательном посту, вовремя заметили перемещения противника и открыли по врагу огонь, вынудив его к отступлению.
В это время на помощь морпехам подошла резервная группа, которая начала преследовать врага. Для прикрытия отступающих диверсантов, противник начал обстрел нашей группы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ходе боя один из наших воинов исчез", - сообщили в бригаде.
В районе немедленно начала работу группа поиска и эвакуации. В то же время командование бригады морской пехоты обратилось к международным наблюдателям по установлению режима прекращения огня на этом участке. Однако обстрелы территории продолжались, а это помешало поискам пропавшего.
"Сегодня стало известно, что тело украинского военнослужащего может находиться в морге одного из городов на оккупированной территории", - сообщили в бригаде.
В настоящее время принимаются меры по идентификации погибшего человека.