У Слов’янську розшукують неповнолітнього сироту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Слов’янську зник неповнолітній сирота. За інформацією, яку УНН надали у правоохоронних органах, хлопець зник ще на початку квітня.
17 річний хлопець, студент місцевого центру освіти, пішов з гуртожитку, в якому проживає, ще на початку квітня. Його місце знаходження досі не відоме, на зв'язок він не виходив.
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Поліція розпочала досудове розслідування. Проводяться заходи зі встановлення місця перебування неповнолітнього.
Як повідомляв УНН, 5 травня в зоні проведення Операції об’єднаних сил зник український військовий. Ймовірно боєць загинув.