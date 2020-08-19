В Следственном комитете Беларуси прокомментировали смерть директора музея
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Управлении Следственного комитета Беларуси по Гродненской области прокомментировали смерть директора Волковысского музея Константина Шишмакова. Заявили, что смерть мужчины не является преступной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
“Вечером 15 августа во Волковысскую полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении ее 29-летнего мужа. Тут же правоохранители организовали поисковые операции. Днем 18 августа волонтеры поисково-спасательного отряда „Ангел“ обнаружили в Мостинском районе авто жителя Волковыска. После этого в лесу было найдено тело пропавшего мужчины”, — говорится в сообщении.
Как пишет издание, было установлено, что смерть мужчины не является преступной.
Сообщатся, что Шишмаков был один из двух членов избирательной комиссии на избирательном участке в Волковыске, который отказался подписывать протокол подсчета голосов. На следующей неделе он был в отпуске, а 15 августа вышел на работу. В тот же день около 17 часов он позвонил жене и сказал: “Я больше не буду здесь работать, пойду домой”.
Напомним, в Беларуси нашли мертвым директора Волковысского музея Константина Шишмакова, который отказался подписать протокол избирательной комиссии, а позже пропал.