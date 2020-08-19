У Слідчому комітеті Білорусі прокоментували смерть директора музею

“Увечері 15 серпня в Волковиського поліцію звернулася жінка із заявою про зникнення її 29-річного чоловіка. Тут же правоохоронці організували пошукові операції. Вдень 18 серпня волонтери пошуково-рятувального загону „Ангел“ виявили в Мостінському районі авто жителя Волковиська. Після цього в лісі було знайдено тіло зниклого чоловіка”, — йдеться у повідомленні.

Як пише видання, було встановлено, що смерть чоловіка не є злочинною.

Повідомляться, що Шішмаков був один з двох членів виборчої комісії на виборчій дільниці в Волковиську, який відмовився підписувати протокол підрахунку голосів. Наступного тижня він був у відпустці, а 15 серпня вийшов на роботу. В той же день близько 17 години він подзвонив дружині і сказав: “Я більше не буду тут працювати, піду додому”.

Нагадаємо, в Білорусі знайшли мертвим директора Волковиського музею Костянтина Шішмакова, який відмовився підписати протокол виборчої комісії, а пізніше пропав.